Pesta la compagna e la scaraventa nella vasca da bagno: arrestato.

L'uomo, un 39enne di nazionalità romena, è stato fermato per maltrattamenti in famiglia. La donna è finita in ospedale

Ha pestato la compagna, riempendola di pugni e calci per poi scaraventarla nella vasca da bagno, il 39enne di nazionalità romena arrestato, nei giorni scorsi, dagli agenti della squadra volante in un appartamento di Mirafiori Nord a Torino.

LA DONNA CHIAMA I POLIZIOTTI

E’ stata la stessa donna ad allertare il 113, chiedendo l’aiuto della polizia. “Non è la prima volta che mi picchia” ha confessato, in lacrime, agli agenti intervenuti sul posto.

LEI FINISCE IN OSPEDALE

Il balordo è stato arrestato e dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia. La donna, accompagnata in ospedale, è stata medicata e sottoposta alle necessarie cure ospedaliere: guarirà in poco più di una settimana.