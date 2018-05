Pestato e rapinato al parco Colletta: finisce in ospedale con il naso e la mandibola rotti

Associazione per i diritti lgbt denuncia: "E' stato un massacro omofobo". Ma la vittima, 28 anni, smentisce: "Non è vero. Denuncerò tutto"

Aggredito all'uscita di un locale in via Bologna

Aggredito e rapinato in via Bologna, al parco della Colletta di Torino, nei pressi del cimitero Monumentale. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa. La vittima, un giovane di 28 anni, pestato all’uscita di un locale, ha riportato un lieve trauma cranico e una frattura al naso e alla mandibola. “Mi hanno portato via il portafoglio, le chiavi della macchina e il telefonino”, ha raccontato, subito dopo il ricovero all’ospedale Molinette, da dove poi è stato dimesso, 24 ore più tardi.

LA “DENUNCIA” DEL BLOG

In un primo momento si era diffusa la notizia che l’aggressione fosse omofoba. A paventarla, un’associazione che si occupa di diritti civili lgbt e che, dalle pagine del suo blog, aveva parlato di “massacro omofobo”. “Ma non è vero niente. Sono stato aggredito per una rapina e sono pronto a denunciare tutto” ha replicato la vittima smentendo, in tal modo, la ricostruzione dell’associazione. La polizia stessa, che indaga sull’accaduto, non esclude al momento nessuna ipotesi e invita alla cautela.