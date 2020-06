Pestato e rapinato dal branco al parco del Valentino: uno degli aggressori riconosciuto dal tatuaggio sul collo

Acciuffato uno dei balordi che lo scorso 30 novembre aggredì e rapinò un passante davanti a una discoteca nel parco del Valentino, a Torino. Il malvivente è stato tradito da un tatuaggio sul collo.

AGGREDITO E RAPINATO DA QUATTRO MALVIVENTI

In quattro, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aggredirono e ferirono la vittima, un giovane di 29 anni, affrontandola con un coltello; poi, dopo averla scaraventata a terra, le portarono via soldi, collanina e telefonino cellulare.

LA VITTIMA INSEGUE GLI AGGRESSORI

Con vero sangue freddo, nonostante fosse dolorante per l’aggressione subìta, il giovane non mollò i suoi aggressori, seguendoli per chiedergli che gli fosse restituito il maltolto:

IL TATUAGGIO DEL KALASHNIKOV

“Dammi 100 euro e ti ridiamo il cellulare”, fu la risposta. E fu allora che, secondo quanto trapelato dalle indagini, il 29enne si rese conto che uno dei quattro aggressori aveva un tatuaggio sul collo raffigurante un kalashnikov.

RINTRACCIATO 22ENNE CUBANO

Quando sporse denuncia riferì questo particolare ai carabinieri i quali, partendo da questo elemento, sono poi riusciti a individuare il colpevole: si trattava di un cittadino cubano di 22 anni, abitante a Torino, con precedenti penali alle spalle.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Al giovane i militari hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip della Procura di Torino, in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, di rapina, lesioni ed estorsione.