Petardi potenti come bombe. Nei guai otto giovanissimi

Più che un maxi petardo era una vera e propria bomba, tanto che per farla esplodere, nella mattinata dell’1 gennaio, erano stati chiamati addirittura gli artificieri. Un’operazione che aveva portato in via I Maggio anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Nole e i carabinieri della stazione di Mathi, oltre al sindaco Luca Bertino che aveva controllato ogni singolo istante dell’operazione. Perché quell’ordigno era pericolosissimo e solamente l’anno prima, proprio a Nole, due bambini di 10 e 12 anni erano rimasti gravemente feriti dopo aver preso in mano alcuni petardi inesplosi: nonostante i tentativi in sala operatoria, i bambini avevano perso l’uso delle mani.

Ed è anche per questo motivo che i carabinieri di Mathi hanno dato avvio ad un’ampia indagine per cercare di capire chi avesse fatto esplodere quella cipolla ed altre bombe carta nel corso della notte di San Silvestro.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++