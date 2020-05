Petizione contro gli abusivi: «Ora stop alle occupazioni»

Il via vai dei camper preoccupa gli inquilini delle popolari

Dopo le denunce e le segnalazioni, adesso i residenti di corso Salvemini sono pronti a raccogliere le firme per cacciare gli abusivi. Dall’inizio dell’anno, infatti, la banchina di fronte alle case popolari è diventata un parcheggio per i veicoli dei nomadi. E al civico 25 un appartamento è stato occupato senza titolo da una famiglia rom. «Noi viviamo ogni giorno col terrore di subire furti in casa e le istituzioni se ne lavano le mani. Ora faremo una petizione», così i membri del comitato inquilini che ieri mattina, insieme a una piccola delegazione di residenti, hanno incontrato la circoscrizione Due.

La presidente Luisa Bernardini auspica «una soluzione strutturale che risolva, finalmente, il problema a livello cittadino». Il tema insediamenti abusivi a Città Giardino, che domani verrà ancora affrontato al consiglio del centro civico tramite un’interpellanza di Riccardo Prisco, Pd, già nelle scorse settimane era stato al centro del dibattito politico con le denunce di Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Comune, e con una lettera indirizzata a sindaca e prefetto a firma del deputato Davide Gariglio e del consigliere regionale Roberto Avetta, entrambi Pd.

