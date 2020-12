Petizione per un’area giochi davanti al Regina Margherita

Al via la raccolta fondi per la nuova area giochi “Giardino del Sole” davanti all’ospedale Regina Margherita. Il progetto, partito da un’idea di Edoardo Consolari, genitore del piccolo Marco ricoverato in ospedale, è stato sviluppata da Federvolontari che riunisce diverse associazioni di volontariato attive negli ospedali Santa Margherita e Sant’Anna. L’obiettivo è la realizzazione di un parco giochi di quasi 600 metri quadrati in piazza Polonia 94. «Un modo per donare un po’ di allegria e spensieratezza a tutti i bambini, pazienti ma anche familiari e amici che frequentano per varie ragioni l’ospedale» spiegano da Federvolontari. Il progetto è online sul sito www.giardinodelsole.org, qui sono anche illustrate le modalità attraverso cui i cittadini, aziende ed enti possono contribuire alla realizzazione del Giardino del Sole.

