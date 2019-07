«Pezzi di ossa umane a Villa Moglia». La scoperta dei patiti di paranormale

È un terreno che rigurgita ossa, presumibilmente umane, quello sul quale sorge Villa Moglia. Ieri sera, nei pressi della storica dimora del ‘700, da tempo abbandonata e riconvertita negli anni in set da decine appassionati di esoterismo e di riti satanici, un gruppo di documentaristi del Ppi (acronimo di Paranormal Photography Investigation) dediti a visitare i luoghi abbandonati del Piemonte, ha infatti trovato dei frammenti ossei mentre mentre si trovava nei dintorni della villa per un sopralluogo.

«Stavamo facendo un giro come ne abbiamo fatti tanti in passato da quelle parti – hanno raccontato gli autori del ritrovamento – quando abbiamo notato un cumulo di terra lasciato vicino a quella che sembrava a tutti gli effetti una buca riempita. Così abbiamo cominciato a scavare». E a forza di scavare sono spuntati dei frammenti ossei. «Abbiamo subito capito che c’era qualcosa che non andava. L’impressione è stata subito quella di aver trovato dei resti umani».

Così il gruppo di documentaristi ha avvisato le forze dell’ordine della strana scoperta. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri della compagnia di Chieri si sono fatti accompagnare sul luogo esatto del ritrovamento. Qui, il personale dell’Arma ha rinvenuto 8 piccoli frammenti ossei. Così, dopo aver accompagnato in caserma il gruppo del Ppi per la testimonianza dei fatti e aver prelevato le ossa, i militari, su indicazione della Procura, hanno messo sotto sequestro l’intera area. A causa della mancanza di luce, questa mattina i carabinieri ritorneranno sul luogo del ritrovamento per ulteriori rilievi e per effettuare un sopralluogo più accurato di tutta la zona.

Una macabra scoperta che non fa altro che alimentare quelle leggende che rendono Villa Moglia un luogo da molti definito “maledetto”. All’interno del rudere, infatti, sono presenti tantissimi segni degli innumerevoli rituali occulti che nel tempo hanno avuto luogo in questo posto. Nella maggior parte dei casi è più appropriato parlare di “acidismo” o “satanismo acido”. Un fenomeno del tutto indipendente dal movimento satanista, in realtà, e molto più vicino a una sottocultura che si nutre di suggestioni, abuso di droghe e alcol. Ma se le ossa ritrovate ieri sera dovessero risultare davvero umane come sembra, allora ci si ritroverebbe di fronte a qualcosa di ancora più angosciante.