«Phoenix geniale, gli ho scritto subito»

Se il bellissimo “Parasite” del coreano Bong Joon-ho (già vincitore della Palma d’Oro 2019), Miglior film, Miglior regia, Miglior film straniero, Miglior sceneggiatura originale, è stato una sorpresa nell’edizione 2020 dei Premi Oscar che si è tenuta la scorsa notte a Los Angeles, “Joker” ha confermato le aspettative di tutti. Come ad copione, infatti, lo strepitoso Joaquin Phoenix si è portato a casa un meritatissimo Premio Oscar per il Miglior attore consacrando, con la statuetta d’oro in mano e un intenso discorso dedicato ai diritti degli animali, l’eccezionalità di un’interpretazione destinata a rimanere nella storia del cinema. “Joker” vince anche per la Migliore colonna sonora.

«Sarebbe stato uno scandalo se Joaquin non avesse trionfato – ha commentato il torinese Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, dove “Joker” ha vinto il Leone d’Oro nel settembre scorso -. Quello che ha fatto Phoenix nel film di Todd Phillips è senza eguali. All’inizio pensavo che si trattasse dell’ennesimo titolo sulla saga di Batman, ma quando lo vidi la prima volta mi resi conto della sua eccezionalità e che a Venezia avrebbe fatto il botto. E così è stato, ne sono felice. Da oggi in poi si parlerà di Phoenix come di De Niro in “Toro scatenato”, diventerà un’icona. Se ho sentito Joaquin Phoenix? Certo gli ho mandato un messaggio appena ricevuta la notizia, e io e Todd Phillips abbiamo festeggiato al telefono, ora siamo amici». A conquistare il Premio Oscar come Migliore attrice protagonista, Renée Zellweger in “Judy” di Rupert Goold, biopic dedicato all’attrice e cantante Judy Garland.

Un pizzico di Torino agli Oscar anche grazie a “JoJo Rabbit” di Taika Waititi, il film di apertura del Tff 2019 che ha vinto l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale.

I migliori attori non protagonisti sono stati: Laura Dern per “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach, e Brad Pitt in “C’era una volta Hollywood” di Quentin Tarantino. «Anche lui è stato con me a Venezia nella scorsa edizione – ha continuato Barbera – presentava “Astra”, Pitt è molto simpatico, certamente più socievole di Phoenix il quale, invece, ha un carattere chiuso e diffidente». Quentin Tarantino si è portato a casa anche l’Oscar per la Migliore scenografia. “Toy story 4” è il Miglior film di animazione, “Rocketman” la Miglior canzone”. Al favorito “1917” è andato solo l’Oscar per la fotografia e per gli effetti speciali, mentre è rimasto a bocca asciutta Martin Scorsese con il suo “Irishman” visto che delle dieci nomination non si è aggiudicato nulla. I migliori costumi sono per “Piccole donne” e il Miglior montaggio sonoro di “Le Mans ‘66 – La grande sfida”. Tra i corti si è distinto “Hair love”.

Facendo una rapida riflessione, l’edizione 2020 dei Premi Oscar sarà ricordata per essere stata la prima ad omaggiare un film in lingua non inglese e per avere seguito la scia e i gusti raffinati dei Festival europei quali Cannes e, appunto, Venezia.

«Esatto – chiude Barbera – gli americani che di solito sono restii ad apprezzare gli altri paesi perché si considerano i migliori del cinema, questa volta hanno allargato i propri orizzonti e così facendo hanno dato ragione sia a Cannes che alla mia Mostra». Di cui, tra l’altro, rimarrà direttore in carica solo più per il 2020. E poi? «E poi spero di rimanere ancora, ormai per Venezia è un lavoro a tempo pieno e lo faccio con passione. Torino? Dopo essere uscito dal Museo del Cinema non ho più rapporti, vivo a Milano e ci metto piede raramente».