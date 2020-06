Il piacere della carta

I dati Istat dicembre 2019 dicono che il 40,6% degli italiani legge almeno un libro all’anno, dato stabile nell’ultimo triennio. Il 78,4% dei lettori legge solo libri cartacei, il 7,9% solo e-book o libri on line. Già, ma “chi” legge? Il sospetto è lo stesso che mi coglie alla vista di tante nuche grigie ai concerti di musica classica. Sospetto confermato dal fatto che i libri elettronici, quelli preferiti dai giovani, sono solo l’8% dei letti. Leggono i vecchi, quindi, perché è tipico delle “nuche grigie” preferire la versione cartacea dei libri e dei giornali. Sia perché molti di loro non hanno confidenza coi Pc, sia perché è davvero più appagante, leggendo, toccare la carta, udirne il fruscio, sentire il profumo dell’inchiostro. Con l’innalzamento dell’età media, il miglioramento generale della salute, il raggiungimento d’un certo benessere diffuso e d’una maggiore disposizione psicologica all’edonismo, gli over 60 di oggi sono più propensi a godersi la vita. Per edonismo intendo ricerca del piacere, che non esclude il rispetto del dovere. Il piacere lecito della tavola, della lettura o della musica. Ho già scritto degli anziani che conoscono i ristoranti “giusti”. La novità è che, mentre nell’operosa frugalità d’un tempo il sedersi a leggere era visto quasi come un peccato (c’è sempre qualche lavoro da fare, qualcuno da visitare), e persino dormire fuor d’ora era ritenuto da poltroni, oggi non è più così. Le penne grigie se la spassano per quanto possono, e fanno bene. Poi, già che hanno avuto una scuola degna di quel nome, si danno anche ai libri e ai concerti. I giovani no? Vuol dire che da vecchi faranno altro. L’importante è arrivarci, e belli vivi.

collino@cronacaqui.it