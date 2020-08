Il piacere dell’Aperitivo del Mercoledì è a bordo piscina di Villa Glicini

Quando a fare la serata è la location. Un esempio? Si tratta dell’angolo di paradiso all’interno del Valentino, Villa Glicini, dove questa sera, al bordo della sua piscina, va in scena il consueto appuntamento con l’Aperitivo del Mercoledì, dedicato a chi desidera gustare cocktail alcolici e non in tutta serenità. L’aperitivo prevede la doppia formula “seduti al tavolo”: 20 euro con un drink, 25 per chi desidera berne due. Dato che, per rispettare le norme di sicurezza anti Covid è necessario rispettare la capienza massima di 200 persone, la prenotazione è obbligatoria al 345.5924860. Organizza Torino nel Mondo di cui è disponibile anche la App per ricevere aggiornamenti, info e per prenotazioni.