Piadineria Bepiciccio – La piadina in tutta la sua golosa arte

Da due anni è la titolare della Piadineria Bepiciccio in via Torino 21 a Trofarello. Luisa Usàla, una ragioniera votata alla cucina che ha imparato sul campo i trucchi del mestiere ricopiando le ricette dei cuochi presso cui ha lavorato, ha portato qui il suo bagaglio di esperienze: le piadine sono prodotte con vari tipi di farine, anche integrale e di kamut, ma soprattutto c’è attenzione massima per gli ingredienti. Infatti, i principi fondamentali appresi in Sardegna dove è nata in una cascina in cui tutto era di produzione propria, sono la qualità e la genuinità e il km0.

«L’hamburger bovino che cuciniamo arriva dalla macellazione locale, così come la salsiccia suina e la porchetta. Non mancano i prodotti di gastronomia come lasagne, paste fredde d’estate e adesso, da buona sarda, ho lanciato anche il maialino».

Apre dalle 11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 22 (la domenica solo orario serale in estate) e consegna a domicilio (sopra i 15 euro è gratis).

Contatti per ordini: 011.0375676.