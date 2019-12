Pianezza, consegnava droga a domicilio: arrestato pusher 26enne [FOTO e VIDEO]

C’è chi ordina cibo on line e c’è chi invece chiama dei fattorini per la consegna a domicilio della droga. La sera del 7 dicembre, i carabinieri della compagnia di Rivoli hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un italiano di 26 anni di Pianezza.

I militari stavano svolgendo un servizio antidroga nella cittadina del Torinese quando hanno notato un gruppo di giovani aggirarsi con fare sospetto in una via del centro. L’attenzione dei carabinieri è stata attirata in particolare da uno di loro che aveva tra le mani un sacchetto.

Dopo averlo ispezionato, i militari vi hanno rinvenuto all’interno una busta trasparente contenente circa 210 grammi di marijuana. Era il quantitativo di droga da consegnare ai vari acquirenti.

Nelle successive operazioni di perquisizione, estese anche all’abitazione del giovane, i militari hanno trovato vari bilancini di precisione e un pezzo di hashish del peso di 11 grammi circa. Per tali motivi il 26enne è stato arrestato e tradotto in carcere, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.