Piano, coi chiavistelli

Qualcuno crede che il coronavirus sia una mosca che svolazza, te lo prendi se ti si posa addosso mentre passeggi. Qualcuno pensa inoltre che gli italiani siano cretini e, con la scusa di portare a spasso il cane, sgranchirsi o comprare qualcosa, si raggruppino di nascosto per chiacchierare e abbracciarsi. Invece in strada, già adesso, la gente ci va il meno che può, e ben distanziata. Ma per chi sta alla finestra ed è cattivo dentro, invidioso, paranoico, è sempre troppo.

Scatta il “perché tu sì e io no?” Sempre più spesso si sente dire (o si legge sui social, che è uguale) “stai a casa, coglione”. Perché loro, i virologi fai-da-te, loro che si sentono degli eroi sacrificatisi a salvare l’Italia dal divano di casa, non hanno mezze misure. Potessero, fucilerebbero sul posto chi esce. E così adesso i governanti vogliono segregarci del tutto, con l’esercito sguinzagliato nelle strade a stangare chi evade. Tutto chiuso, anche le (poche) aziende che ancora lavoravano.

Chiusi i mercati rionali, ridotto l’orario dei supermarket, così la gente bisognosa di acquistare aumenterà formando code lunghissime. Non svolazza la mosca sulle code? Si tiene lontana da tabaccherie e farmacie? Odia le divise? Non credo sia una buona idea sigillarci in tinello. La gente stenta già a sopportare l’attuale regime di carcere domiciliare, già ora reagisce come può alla tensione con rare e frettolose uscite fra mille precauzioni, con cantate alla finestra e altri sfoghi.

Ma se si sentisse davvero imprigionata, cosa farebbe? Si rischia che, per reazione insensata o per trasgressione adolescenziale, esca e si incontri di nascosto, sfidando il contagio per ripicca. Pensateci.

