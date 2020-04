Piano Marshall? Una barzelletta

A chiacchiere qualcuno si è riempito la bocca con la promessa di un nuovo Piano Marshall per l’Europa, facendo intendere che in questa Italia immobilizzata dal virus “nessuno sarebbe rimasto da solo” e che per le imprese lo Stato avrebbe garantito soldi veri. E subito. Belle parole, ma solo parole. Soprattutto se qualcuno ha voglia di andarsi a leggere le fasi della ricostruzione con i fondi degli americani, la lungimiranza di Einaudi, il fisco umano di Vanoni e la grande voglia di lavorare degli italiani. In breve il Piano Marshall (5 giugno 1947) funzionò perché i 12 miliardi di dollari Usa erano a fondo perduto. Ossia non prevedevano prestiti con interessi. Uno scenario assai diverso rispetto a quello prospettato dai decreti del governo, specie l’ultimo. Intanto la prima iniezione di liquidità per le aziende che consiste in un prestito di 25mila euro non solo non è immediato, ma non è affatto a fondo perduto. C’è uno stampato da scaricare da Internet e da portare in banca, ma la disponibilità sarà tutt’altro che immediata visto che negli istituti bancari si parla di almeno 30/40 giorni per la pratica. E non sarà per tutte le imprese che ne faranno richiesta: i fondi potrebbero essere sufficienti per circa 300mila in tutta Italia. Briciole, se consideriamo che solo in Piemonte se ne contano quasi altrettante. Dunque il rischio di default per la nostra economia piemontese è altissimo, tanto che esperti valutano “in grave difficoltà” oltre 15mila imprese. Servono fatti, dunque, e non parole. E una strada potrebbe essere quella di una forte presa di posizione della Regione a Roma attraverso la Conferenza Stato-Regioni dove puntare i piedi per modificare il piano Conte-Gualtieri. Altro che intervento poderoso, come detto dal premier in tivu. Resta da capire se almeno il nord avrà il coraggio di mettere in un angolo il presidente Bonaccini che al momento sorregge la coda del premier.

