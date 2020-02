Piazza Baldissera resta un rebus: ancora ai box il ritorno del tram

Doveva tornare in piazza Baldissera, cambiando la viabilità e mettendo la parola fine agli ingorghi. Invece la situazione a cavallo tra le Circoscrizioni 4, 5, 6 e 7 non è cambiata di una virgola nell’ultimo anno. Il tram della linea 10 tornerà, forse, a transitare in piazza Baldissera ma ancora non è dato sapere quando. «Non abbiamo più ricevuto notizie» racconta il presidente della Sette, Luca Deri. Anni dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione della mega rotatoria, ecco palesarsi all’orizzonte un nuovo cantiere.

L’intervento, che consentirà di ripristinare il percorso originario della linea 10, tra le vie Settembrini e Massari, rientrava già da tempo nell’ambito della sistemazione superficiale del viale della Spina, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e corso Grosseto.

