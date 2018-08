Piazza Baldissera, schiamazzi fuori dai locali: «In balia di risse e pusher»

Escono dai locali, urlano e si rincorrono. A volte danneggiano anche delle auto. Sembrano scene da far west quelle con cui sono costretti a convivere i residenti dei quartieri Barriera di Milano e Borgo Vittoria.

Sì perché tra corso Venezia e piazza Baldissera le notti insonni rappresentano una scomoda costante. Negli ultimi giorni, come mostrano alcuni video amatoriali girati da un cittadino, decine e decine di persone di etnia africana si sarebbero riversate per le strade creando il caos e svegliando tutto il quartiere. Uno spettacolo indecoroso durato quattro ore nonostante il tempestivo intervento di tre pattuglie della polizia.

Gli agenti del commissariato “Barriera Milano” hanno svolto un servizio di pattugliamento e hanno ispezionato l’area di corso Principe Oddone e le vie limitrofe. In via Biella e via Ravenna gli operatori hanno notato la presenza di diversi cittadini extracomunitari che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Un senegalese, per eludere il controllo, ha sotterrato tra le aiuole diverse dosi di stupefacente. Gli agenti sono intervenuti e hanno recuperato la droga, 16 involucri di crack poi sequestrati. Il giovane, arrestato, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e oltre 200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

«Ma qui è un delirio tutte le sere» attaccano i residenti. Urla, clacson e bottiglie in pezzi hanno infatti costretto alcuni residenti ad allertare per l’ennesima volta le forze dell’ordine. Come al solito nel parapiglia generale ci sono andate di mezzo anche alcune auto, prova fornita da lunotti rotti e specchietti staccati. Per non parlare delle bottiglie vuote e dei vetri sparsi per terra. Qualcuno, stufo degli schiamazzi e delle nottate insonni, ha persino provato a farsi giustizia da solo lanciando oggetti dalla finestra.