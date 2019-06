Piazza Baldissera di nuovo in tilt: lunghe code e rallentamenti [FOTO]

La festa di fine Ramadan e la presenza a Torino del premier Conte paralizzano il traffico in prossimità della maxi rotonda

Code, rallentamenti, attese snervanti che si protraggono anche per tempi molto lunghi: l’incubo è tornato, piazza Baldissera è di nuovo in tilt. Da questa mattina il traffico in prossimità della grande rotonda è paralizzato.

Gli avvisi e i segnali d’allarme viaggiano sui social, sui gruppi Facebook come sulle catene WhatsApp: “Evitate piazza Baldissera, se potete. Il traffico è completamente paralizzato, non si passa”.

Ma cosa ha potuto provocare i nuovi maxi ingorghi? Molto probabilmente, il maggior numero di accessi al Parco Dora in concomitanza della festa di fine Ramadan, celebrata alle 8.30. E la presenza del premier Giuseppe Conte all’Environment Park, dove è in programma un incontro sulla qualità dell’aria. Quella respirata da molti torinesi nelle vicinanze di piazza Baldissera è davvero irrespirabile.