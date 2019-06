Piazza Bengasi, sigilli a panificio-pasticceria: sequestrati 109 chili di alimenti scaduti [FOTO]

Rinvenuti cibi in stato di decomposizione, blatte, scarafaggi ed escrementi di piccione: denunciato il titolare

Controlli a tappeto in sei locali della zona

Ottantasei persone identificate, tre persone denunciate, il titolare di una sala scommesse sanzionato e, soprattutto, 109 chili di alimenti sequestrati: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati lunedì scorso dalla polizia, su disposizione del questore di Torino, nel territorio del quartiere di San Salvario.

L’attività di controllo, coordinata da personale del commissariato Barriera Nizza con la collaborazione del reparto Prevenzione Crimine e di un’unità cinofila, ha principalmente interessato sei locali commerciali ubicati nella zona di piazza Bengasi.

Due cittadini italiani, di 41 e 37 anni, sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; a loro carico sono stati sequestrati un cacciavite e due coltelli. Il titolare di una sala scommesse di piazza Bengasi, un cittadino italiano di 42 anni, è stato sanzionato per 660 euro per la presenza di una sala fumatori priva delle caratteristiche dettate dalla legge.

Infine, un cittadino egiziano di 37 anni è stato denunciato per detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione: infatti, gli agenti procedevano al rinvenimento e sequestro, all’interno del suo panificio-pasticceria, di 109 chili di alimenti di origine animale e vegetale, alcuni dei quali in stato di decomposizione.

Nell’intera attività, anch’essa ubicata in piazza Bengasi, è stata riscontrata la presenza di animali infestanti (blatte e scarafaggi), di escrementi di piccione e una diffusa sporcizia sia nell’area di panificazione che nel deposito. Pertanto, il locale è stato sottoposto a sequestro penale per il rischio di eventuali danni alla salute.