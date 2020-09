Piazza Carducci, cliente violento costringe il titolare a rinchiudersi nel minimarket: arrestato

Denunciato anche per non aver fornito le generalità

Brutta avventura per il titolare di un minimarket di piazza Carducci, a Torino. L’esercente è stato costretto a chiudere la serranda e solo l’intervento della polizia gli ha permesso di riaprirla e “liberarsi” dal suo molestatore, un cittadino romeno di 47 anni gravato da diversi precedenti.

Prima dell’arrivo degli agenti della Squadra Volante, infatti, il 47enne è entrato nel negozio per comprare una bottiglia di birra, l’ha presa dal frigo e pretendeva di pagarla meno del suo costo; per questo ha lasciato un euro e si è allontanato.

Il negoziante lo ha seguito per far integrare all’uomo il dovuto, ovvero i 20 centesimi mancanti, e non riuscendoci ha recuperato la bottiglia. Per tutta risposta, il 47enne lo ha colpito con un pugno al petto e il negoziante a questo punto si è rifugiato nel suo minimarket.

All’arrivo degli agenti lo straniero, in stato di alterazione psico-fisica, ha proseguito nel suo atteggiamento continuando a inveire e insistendo nel voler entrare nell’esercizio per prendere la sua birra. In questa fase ha minacciato esercente e poliziotti, tanto che questi ultimi lo hanno arrestato per tentata rapina, violenza e minacce a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato anche per non aver voluto fornire le generalità.