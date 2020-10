PIAZZA CARIGNANO. Il set di Bollywood che fa sognare Torino

Il blockbuster uscirà in estate in 8mila sale internazionali

Camminare per piazza Carignano nella giornata di ieri è stata un’esperienza decisamente straniante. A pochi passi di distanza i segni ancora vividi delle rivolte della sera precedente, con sanpietrini divelti e proprietà danneggiate, compreso il dehors del prestigioso Ristorante Il Cambio; all’interno del cortile di Palazzo Carignano, invece, l’ingresso per un altro mondo, quello magico che solo la settima arte sa creare. Ecco allora: persone vestite in perfetto stile anni ’70, macchine del fumo in azione, grandi apparecchiature, un set cinematografico in pieno svolgimento, le comparse dirette con fermezza e una magia che si forma davanti agli occhi dei fortunati presenti.

Si è trattato del set di “Radhe Shyam”, kolossal targato Bollywood (anche se, per la precisione, essendo prodotto non a Bombay ma da una società dell’India meridionale sarebbe più corretto parlare della meno nota Tollywood) che ancora per qualche giorno sarà a Torino, scelta come ambiente ideale in cui sviluppare la storia d’amore interpretata dalle star Prabhas e Pooja Hegde.

