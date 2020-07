In piazza Castello con “La dolce vita”

La stagione estiva a Torino non è mai stata così ricca: complice ovviamente la lunga astinenza da eventi culturali (e la quasi certa permanenza in città di molte persone anche a luglio e agosto), l’offerta è molto strutturata e per certi versi inedita. Tra tante novità, anche qualche appuntamento che ritorna, come la rassegna Cinema a Palazzo, ospitata in una delle arene estive più suggestive d’Italia – la Corte d’Onore di Palazzo Reale – che offre ogni anno un calendario di cinema di estrema qualità (da Bergman a Bunuel, da Hitchcock a Wilder). Sostenuta anche dalle istituzioni («La manifestazione offre l’occasione di trascorrere una piacevole serata all’aperto in un punto della città ricco di fascino e di storia», ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino), la rassegna inizierà venerdì 10 luglio con “La dolce vita”, scelto per omaggiare Federico Fellini a 100 anni dalla sua nascita. Stessa ricorrenza anche per Alberto Sordi e per Franca Valeri, di cui verrà proiettato “Il vedovo” giovedì 16 luglio.

