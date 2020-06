Un sit-in di protesta in piazza Castello, in memoria della strage di Tienanmen di 31 anni fa, per ricordare e fare luce su una problematica simile attuale, quella di Hong Kong.

Questi gli argomenti discussi nel pomeriggio dai Radicali Italiani, riunitisi a Torino. Circa un centinaio di persone, tra cartelli e bandiere, nel rispetto di distanze e mascherine. “Liberate Hong Kong”, “I diritti dei cittadini contano, li rispetti”: alcuni dei messaggi scritti e detti a voce in piazza Castello.