Piazza CLN, la fontana della Dora torna a guastarsi: quanto tempo occorrerà per rivederla zampillare? [IL VIDEO]

Piazza CLN, nel centro di Torino. E’ qui che, dal 1937, addossate al retro delle chiese di San Carlo e di Santa Cristina (la cui facciata prospetta invece su piazza San Carlo), svettano due celebri fontane. Una simboleggia il fiume Po, l’altra la Dora. Nell’aprile del 2013, la fontana dedicata al principe dei fiumi italiani fu svuotata e messa temporaneamente fuori servizio.

UN DOPPIO IMPREVISTO

Accadde dopo che da una spaccatura della vasca si originò un danno al parcheggio sottostante a causa di una massiccia infiltrazione. Nel 2014, anche la seconda fontana, quella della Dora, fu svuotata e restaurata.

NEL 2014 LA NUOVA INAUGURAZIONE

I due monumenti, al termine dei lavori di riqualificazione, durati pochi mesi, furono reinaugurati il 23 dicembre di quello stesso anno, con una cerimonia pubblica (con tanto di banda musicale al seguito), alla presenza dell’allora sindaco del capoluogo piemontese, Piero Fassino.

NUOVO GUASTO PER LA FONTANA DELLA DORA

Ora, a poco meno di 6 anni di distanza da quel primo duplice “black out”, è tornata a guastarsi – sorta di amara beffa – la fontana della Dora: stavolta quanto tempo occorrerà per rimetterla in funzione?