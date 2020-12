Piazza d’Armi diventa un campo rom: «Qui incendi, rifiuti e raid vandalici»

Televisori e altri elettrodomestici, un triciclo della Chicco, vestiti usati. Una discarica a cielo aperto, non l’unica purtroppo in piazza d’Armi, in quell’area camper di corso Monte Lungo diventata terra di nessuno. Prima tendopoli di senzatetto a inizio lockdown e poi mini-campo nomadi in estate con l’arrivo degli zingari da via Germagnano sgomberato. Zingari che, ormai, hanno preso possesso della seconda metà del piazzale, tra camper, roulotte e una Opel ferma da più di un mese. L’area è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, chiamate di continuo quando gli animi si scaldano. «Non ce ne andiamo da qui finché il Comune non ci dà una casa», replicano i rom con quel tono, un po’ da sfida, quando si tenta di far loro le domande.

Di sera vengono accesi i fuochi, adesso un po’ troppo frequenti. «La scorsa settimana – raccontano dalla bocciofila “Amici della Scopa” – sono arrivate due camionette dei pompieri e la municipale. L’aria era diventata irrespirabile».

