In piazza d’Armi torna l’acqua. Riaccese le fontane decorative

Fine dell’agonia per le vasche di piazza d’Armi. I tre laghetti decorativi del parco, realizzati nel 2006 per le Olimpiadi, sono finalmente tornati in funzione. Ora, dove prima c’erano i corvi a zampettare in mezzo a una grande distesa di ciottoli, c’è di nuovo l’acqua e la zona ha riacquistato il suo decoro. «C’è stato un intervento congiunto tra Città e Iren – ha spiegato Alberto Unia, assessore all’Ambiente – che ha permesso la revisione dei quadri elettrici e delle pompe per far tornare l’acqua». Laghetti artificiali che accusavano problemi dal maggio 2018. Prima l’acqua stagnante, gli odori a dir poco sgradevoli e, durante la calura estiva, il brulicare di fastidiosi insetti.

Poi il poco decoroso acquitrino aveva lasciato spazio alle pietre. Tutto era iniziato con dei violenti acquazzoni.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++