Piazza Derna, non si ferma all’alt e prova a dileguarsi in auto: arrestato dopo lungo inseguimento

Il 22enne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere: inutili le resistenze opposte agli agenti

Mercoledì mattina, in piazza Derna, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte ha notato un’autovettura con cinque persone a bordo che alla vista degli agenti, improvvisamente, ha svoltato in corso Giulio Cesare, direzione esterno città.

Nonostante gli agenti avessero intimato l’alt, l’auto ha accelerato e è si allontanata a velocità sostenuta non rispettando più le norme del Codice della Strada. Le manovre pericolose del conducente lo hanno portano, all’altezza di piazzale Romolo e Remo, a collidere con un autocarro. Subito dopo l’impatto, il guidatore – un 22enne con precedenti di polizia a carico – si è dato alla fuga a piedi.

Raggiunto dai poliziotti, il giovane si è dimenato e ha opposto resistenza, ma è stato comunque bloccato dagli agenti. Da accertamenti, emergerà poi che il reo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Alla luce dei fatti, il 22enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le diverse violazioni del Codice della Strada.