Piazza Massaua, ragazzini rapinati e pestati dal branco: tre arresti

Domenica pomeriggio gli agenti della Squadra Volante sono stati inviati nei pressi della fermata Massaua, dove un gruppo di giovani aveva aggredito dei minori. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un folto capannello di ragazzi, circa una trentina.

Dai racconti è emerso che poco prima un gruppetto di tre amici si trovava nei pressi di via Val Lagarina quando è stato raggiunto da un gruppo di una trentina di ragazzi che li hanno costretti a spostarsi nei giardini “Venchi Unica”. Qui il gruppo ha accerchiato una delle vittime, un 15enne.

In particolare in tre, un 20enne, una 17enne e un 16enne, con il supporto di altri componenti del branco, hanno minacciato il ragazzino e si sono impossessati di un orologio e di un paio di airpods. La vittima si è data alla fuga in direzione di piazza Massaua insieme a un amico.

I due, però, sono stati raggiunti dagli aggressori che li hanno fatti entrare all’interno dell’ascensore della metro per colpirli nuovamente. All’arrivo della Squadra Volante il minore ha raccontato l’accaduto e gli agenti hanno fermato i tre aggressori che sono stati tratti in arresto per rapina.

Il maggiorenne del gruppo è stato anche sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente, mentre la 17enne è stata denunciata per il possesso di un coltello. Un altro 17enne, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Al giovane uno dei tre rapinatori aveva consegnato l’orologio rubato alla vittima. Al termine dell’intervento, tutta la refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.