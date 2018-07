Piazza San Carlo, arrestato il quinto componente della gang dello spray

Quinto arresto per la tragedia di piazza San Carlo. Nelle prime ore del mattino, gli agenti della Polstato torinese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.H., marocchino di 18 anni, responsabile di omicidio preterintenzionale e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

E’ IL QUINTO COMPONENTE DELLA GANG

Il destinatario del provvedimento è il quinto componente del gruppo di stranieri di origine magrebina che, nel giungo dello scorso anno in piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League Juventus – Real Madrid, consumarono una serie di rapine spruzzando spray al peperoncino sulle vittime, scatenando, in tal modo, il panico generale in piazza dove perì una donna e rimasero ferite oltre 1.500 persone. I quattro complici sono stati già stati arrestati nell’aprile di quest’anno.