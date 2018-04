Piazza San Carlo, ecco cosa scriveva su Facebook uno degli arrestati il giorno la tragedia

In un post l'allusione ai bombardamenti in Medio Oriente: "Una ringhiera vi ha messo in ginocchio". In un altro così ironizza: "troppo debole sto spray"

“Una ringhiera vi ha messo in ginocchio“. E’ il post che Sohaib Bouimadaghen, detto “Budi“, uno dei quattro giovani autori della rapina sfociata in un’ondata di panico in piazza San Carlo lo scorso 3 giugno, pubblicò il giorno dopo su Facebook. Il messaggio prosegue con allusioni geopolitiche sul Medioriente: “Avete calpestato bambini e donne per un petardo, ve ne accorgete solo quando vi tocca la pelle. C’è chi si alza senza la propria famiglia, sotto le macerie di una casa distrutta, senza né acqua né cibo, contro le più grandi forze mondiali”.

“TROPPO DEBOLE STO SPRAY…”

Non solo. In un altro post, scritto qualche giorno dopo (l’11 giugno per la precisione) i fatti di piazza San Carlo, Budi ironizzava proprio sulla “qualità” dello spray al peperoncino: “troppo debole sto spray ahahahhaa” è il suo messaggio. Ancora, in altri post inviati agli amici su Instagram, il giovane, originario di Cirié, scriveva: “Prendi ciò che vuoi e tieni ciò che ahi, la gang non si infama mille modi per spenderli”.

“NON HO PIU’ VOGLIA DI FARE QUESTE COSE”

“Sai il casino che è successo l’estate scorsa, quando c’era la Juve? Stavo per andare alla polizia e dire che ero stato io. Te lo giuro, mi sento una merda” ha scritto, ancora pochi giorni fa, il 2 aprile, su Whatsapp agli amici Sohai. “Un peso troppo grosso…quello della Juve…non ho più voglia di fare queste cose“.

“IERI SI ‘FACEVA’ A MERAVIGLIA…”

“Ieri sera si ‘faceva’ a meraviglia per quello che è successo“. Alle 10 del mattino del 4 giugno 2017, a poche ore dunque dal caos scatenato in piazza San Carlo, commentavano così, su Instagram, due dei quattro giovanissimi rapinatori l’andamento della serata. La conversazione è stata recuperata dagli investigatori della polizia e della procura ed è stata inserita nel decreto di fermo.

MOSTRATE FOTO DI CATENINE D’ORO

Uno di loro mostrò le fotografie di tre catenine in oro e, all’osservazione dell’interlocutore (“bastardo, te li sei fatti”) rispose “mica cerco negli zaini”. L’altro si rammaricò di essere riuscito a “prendere solo una felpa della Juve”. I componenti della banda, secondo quanto si ricava dalle carte dell’inchiesta, erano soliti pubblicare sui social le immagini della refurtiva dei loro colpi: orologi di lusso, gioielli, cellulari.