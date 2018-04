Piazza San Carlo fuori la verità

È sempre andata bene nelle grandi abbuffate di piazza. Fino al 3 giugno 2017 quando davanti al maxischermo che trasmetteva Juventus Real Madrid è capitato l’inimmaginabile: 1.526 feriti e una vittima, travolti, calpestati e straziati dal tappeto di cocci di bottiglia che ricopriva il pavé del salotto buono di Torino.

Una ferita aperta che ieri ha ricevuto il primo punto di sutura con la chiusura indagini, preambolo dei rinvii a giudizio. Nella rete rimangono tutti i pesci grossi, tranne il prefetto, dalla sindaca Appendino all’ex questore Sanna, ai capi di gabinetto, ai dirigenti del Comune e di Turismo Torino.

Tutto come previsto fin dalle prime indagini e dagli avvisi di garanzia. Una faccenda orribile se è vero che il piano di sicurezza venne redatto mutuandolo da quello di una sagra di paese, che le transenne sbarravano tutte le vie di fuga e che i venditori di bottiglie poterono agire impunemente. Era questa la cornice di quella sera d’estate in cui tutti scoprimmo che si può morire per una partita di calcio.

Resta una domanda: qual è la mano che ha tratteggiato questo quadro a tinte fosche? Chi o che cosa ha fatto esplodere il caos e scatenato la fuga della folla impazzita che a conti fatti superava le 40mila persone? Sarebbe strano, o addirittura riduttivo, che questa inchiesta si limitasse solo a un’indagine amministrativa, tesa ad accertare le responsabilità di chi non ha fatto il proprio dovere.

C’è sicuramente dell’altro, un allarme provocato, un atto criminale, uno o più colpevoli che secondo qualcuno potrebbero essere rapinatori o scippatori. Sciacalli mischiati ai tifosi, pronti ad approfittare della calca per sfilare portafogli e telefonini. Se l’occhio della magistratura li ha identificati, non è dato di saperlo. Di certo comunque un panico come quello registrato in piazza San Carlo non si scatena per nulla. Ed è lì, oggi, che si può immaginare una svolta. Confidiamo che ciò accada per rendere giustizia alle vittime e all’intera città che è ancora sconvolta.

