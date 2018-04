Piazza San Carlo, il legale dei feriti: “Soddisfazione per gli arresti”

Marisa Amato e Vincenzo D'Ingeo furono travolti dalla folla in fuga. La donna è diventata tetraplegica, il marito ha avuto lesioni polmonari e addominali ma sta meglio. Il figlio: "Per noi non cambia nulla"

“Gli arresti sono una notizia che apprendiamo con soddisfazione. Alla Procura va il merito di aver chiuso in tempi brevi un’indagine su una vicenda così complessa”. Sono le parole del’ l’avvocato Nicola Menardo dello studio Grande Stevens, legale di Marisa Amato e Vincenzo D’Ingeo, travolti dalla folla in fuga da piazza San Carlo lo scorso 3 giugno a Torino.

LE CONDIZIONI DEI FERITI

“Le condizioni della donna (da 10 mesi, ormai, ricoverata in ospedale, attualmente all’Unità spinale del Cto, ndr) sono stabili. Non ci sono miglioramenti rispetto alla tetraplegia. Il marito ha avuto lesioni polmonari e addominali che ora stanno rientrando, ma è ancora molto provato”, continua l’avvocato Menardo. “Oggi abbiamo depositato un’istanza di accesso agli atti per capire le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti – conclude – e ipotizzare le prime richieste risarcitorie”.

L’AMARO SFOGO DEL FIGLIO

“Dal nostro punto di vista non cambia nulla. L’unica cosa che ci preme, come è stato fin da subito, è la salute della mamma per la quale ci auguriamo si possa accedere a percorsi che le consentano di vivere in maniera dignitosa la sua condizione” dice Danilo D’Ingeo, il figlio di Marisa che insieme alla sorella Viviana e al papà da quella notte si alternano al capezzale della donna e per aiutarla hanno anche aperto una pagina Facebook “Aiutiamo Marisa Amato” con l’obiettivo di raccogliere fondi e costituito una Onlus “I sogni di nonna Marisa” con l’obiettivo di aiutare chi si trova nella medesima condizione e i familiari. “Mia mamma sta un po’ meglio ma è dura, è una donna forte e cerca di restare positiva, ma certo non è facile accettare questo tipo di condizione”, conclude Danilo.