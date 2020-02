Piazza San Carlo, in 9 rinviati a giudizio per la tragedia che provocò 1.500 feriti e 2 morti a Torino

Tutti e nove gli imputati per i tragici fatti di piazza San Carlo a Torino, sono stati rinviati a giudizio. Lo ha deciso il gup, Maria Francesca Abenavoli, al termine dell’udienza preliminare. Quella sera del 3 giugno del 2017, durante la finale di Champions League tra Juve e Real Madrid, un’ondata di panico collettivo proocò il fuggi fuggi generale della folla radunata in piazza per assistere al match.

LA MORTE DI ERIKA PIOLETTI E MARISA AMATO

Nella ressa rimasero ferite più di 1.500 persone. Tra queste, Erika Pioletti, deceduta qualche giorno dopo in ospedale, e Marisa Amato che, rimasta tetraplegica, si spense dopo un anno e mezzo.

LE ACCUSE IPOTIZZATE

Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono di lesioni colpose, disastro e omicidio colposo in relazione alle presunte lacune nell’organizzazione e nella gestione della proiezione della partita sul maxischermo allestito in piazza.

ECCO CHI COMPARIRA’ A PROCESSO

A processo compariranno dunque Roberto Dosio (vice prefetto), Michele Mollo e Alberto Bonzano (dirigenti della questura), Marco Sgarbi (dirigente della polizia municipale), Paolo Lubbia (dirigente del Comune di Torino), Chiara Bobbio (dirigente del Comune di Torino), Dario Longhin (funzionario dei vigili del fuoco) e i componenti della commissione provinciale di vigilanza Franco Negroni e Pasquale Piro.

SI PARTE IL 25 GIUGNO

Il processo inizierà il prossimo 25 giugno. Nel “filone” che si celebra con il rito abbreviato, sono stati chiamati in causa anche la sindaca Chiara Appendino e l’ex questore di Torino Angelo Sanna.