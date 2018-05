Piazza San Carlo, la procura di Torino chiede 8 archiviazioni

La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per otto persone implicate nell’inchiesta sui tragici fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Tra le otto richieste di archiviazione figura anche quella per il prefetto Renato Saccone e per altre persone la cui posizione era già stata precedentemente stralciata durante le indagini. Procedimento ancora in corso, invece, per la sindaca Chiara Appendino e altri 14 indagati.

Tra questi figurano l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l’ex questore Angelo Sanna e il viceprefetto Roberto Dosio. Il termine entro il quale i legali difensori possono invocare ulteriori accertamenti, presentare memorie cartacee e chiedere interrogatori per i propri assistiti è slittato al 29 maggio.

“Nessuna inerzia o lassismo da parte del prefetto”, di legge nella nota della procura secondo cui Saccone “affrontò la questione con un tavolo di alto livello tecnico senza ricevere nè allora nè successivamente alcuno spunto che potesse o dovesse condurlo ad adottare un atteggiamento più incisivo”.

Diverso il giudizio sull’operato della sindaca, che per i pm è stato connotato da inerzia in relazione soprattutto alla mancata ordinanza di divieto di circolazione di bottiglie di vetro, anche se sul tema gli stessi giudici ammettono che la materia è controversa.