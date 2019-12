Piazza San Carlo, la sindaca Appendino sceglie il rito abbreviato

La decisione in vista dell'eventuale rinvio a giudizio "per accertare la verità in tempi brevi"

Al processo per i tragici fatti del 3 giugno 2017

Chiara Appendino è tra i cinque imputati che hanno scelto il rito abbreviato in caso di rinvio a giudizio nel processo per i tragici fatti del 3 giugno 2017 a piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Per le conseguenze degli incidenti e del caos verificatosi in quella serata hanno perso la vita due donne e 1525 persone sono rimaste ferite. La sindaca di Torino ha spiegato di aver optato per il rito abbreviato “per contribuire a favorire una conclusione più rapida del processo e la definizione delle responsabilità giudiziarie”.

Appendino, inoltre, ha ribadito che “qualunque sia l’esito in tribunale, niente potrà alleviare il dolore di chi ha perso una persona cara e a cancellare il ricordo di quella tragedia. In ogni caso, è importante che il giudizio sulle responsabilità per me, che rivesto un ruolo pubblico, arrivi il prima possibile”.

Come la prima cittadina, altri quattro imputati hanno optato per il rito abbreviato, in alcuni casi condizionato all’acquisizione di determinati atti. Nove, invece, quelli che hanno scelto di essere processati, eventualmente, con rito ordinario.