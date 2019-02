Piazza San Carlo, la prima udienza è già finita: disposto rinvio al 18 febbraio

In quella sede il gup deciderà se riunire i vari procedimenti, compreso quello che vede imputata la sindaca Appendino

È durata meno di un’ora la prima udienza preliminare per la banda dello spray che scatenò il panico in piazza San Carlo.

Il gup, Maria Francesca Abenavoli, ha disposto un rinvio al 18 febbraio, quando Budino e i suoi complici saranno in aula alla stessa ora dei colletti bianchi e in quella sede il gup deciderà se riunire i procedimenti come hanno chiesto i pm Roberto Sparagna e Paolo Scafi oltre alle quattro persone che hanno chiesto di costituirsi parte civile

I pm hanno anche depositato la cartella clinica di Marisa Amato, la donna morta il 25 gennaio che il 3 giugno 2017 venne travolta dalla folla. Marisa Amato, 65 anni, da allora era rimasta tetraplegica. Il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo per questo caso ha iscritto 15 medici sul registro degli indagati. L’autopsia eseguita la settimana scorsa dovrà stabilire le cause della morte e se questa sia collegata ai fatti di piazza San Carlo.