Piazza San Carlo, l’ipotesi degli inquirenti: altre bande in azione?

Sohaib Buoimadaghen, detto Budino, in un interrogatorio ha detto di non riuscirsi a spiegare chi ha provocato le ulteriori ondate di panico

Gli inquirenti stanno vagliando la possibilità che il 3 giugno 2017 fossero in azione diverse bande di rapinatori che hanno cercato di approfittare del caos in piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Uno dei fermati, il 20enne Sohaib Buoimadaghen, detto Budino, ha infatti ammesso nel corso di un interrogatorio di aver provocato, seppur non di proposito, la prima ondata di panico alle 22.12, ma di non sapersi spiegare le successive.

In particolare, la seconda è iniziata alle 22.23 e da un’altra parte della piazza, circostanza che lascerebbe immaginare la presenza di altri gruppi – o di diversi sottogruppi della prima banda – sul posto.