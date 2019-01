Piazza San Carlo, si indaga per la morte di Marisa Amato: due i fascicoli aperti per omicidio colposo

La 65enne rimasta paralizzata dopo essere stata calpestata dalla folla in fuga, è deceduta venerdì scorso dopo 18 mesi. Disposta l'autopsia

La procura di Torino ha aperto due fascicoli di indagine ipotizzando al momento il reato di omicidio colposo in merito alla morte di Marisa Amato, la 65enne rimasta paralizzata dopo essere stata travolta dalla folla in fuga, nella drammatica serata del 3 giugno 2017, in piazza San Carlo e deceduta, venerdì scorso, dopo 18 mesi, a causa di complicazioni respiratorie forse dovute ad un’infezione, all’ospedale Cto di Torino.

I DUE FASCICOLI DELLA PROCURA

Un fascicolo riguarda i presunti responsabili organizzativi amministrativi della serata per il quale la sindaca Chiara Appendino, l’ex questore Angelo Sanna e altre 13 persone stanno affrontando la fase dell’udienza preliminare. Il secondo coinvolge invece la banda di quattro giovani rapinatori indagati per omicidio preterintenzionale.

IL CASO DEL PRESUNTO ERRORE MEDICO

Hanno, nel frattempo, ricevuto comunicazione dell’autopsia (che si terrà giovedì prossimo) anche gli avvocati dei medici indagati nel procedimento per il presunto errore medico che potrebbe aver compromesso le condizioni fisiche della signora Amato. La procura vuole sapere infatti quali siano state le cause del decesso della donna e se ci sia stato un nesso tra l’incidente del 2017 e la morte della 654enne.

SI ERA COSTITUITA PARTE CIVILE

Lo scorso 23 ottobre Marisa aveva raggiunto in ambulanza l’aula bunker del tribunale, alla periferia di Torino, per prendere parte all’udienza preliminare per i fatti di piazza San Carlo. Assistita dall’avvocato Nicola Menardo, dello studio legale Grande Stevens, si era costituita parte civile nel processo.