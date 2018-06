Piazza San Carlo, Torino non dimentica: un anno dopo deposta una corona di fiori in memoria di Erika [LE FOTO]

Torino non dimentica. Impossibile farlo. Esattamente un anno fa (3 giugno 2017) la tragica notte di piazza San Carlo. Doveva essere una notte di festa per i tifosi accorsi in piazza ad assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid; invece si è trasformata in una notte da incubo. Il bilancio degli incidente fu di oltre 1.500 feriti e la morte della 38enne di Domodossola Erika Pioletti.

Proprio in memoria della donna, oggi, è stata deposta una corona di fiori gialli e blu, colori della Città di Torino, nel corso di una cerimonia alla presenza della sindaca Chiara Appendino, del consigliere di amministrazione e presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti, del prefetto Renato Saccone, del commissario della Figc Roberto Fabbricini e del direttore generale del Torino Antonio Comi.

Alla tromba che ha intonato le note del silenzio ha fatto seguito l’applauso dei presenti per quello che è stato un momento davvero toccante.

Appendino ha poi ricevuto in Comune il papà di Erika, Giulio, la sorella Cristina e gli zii. A loro è stata consegnata una targa con su scritto “In memoria di Erika”.

IL RICORDO DELLA JUVE (da Juventus.com):

“C’erano migliaia di tifosi, quella sera in piazza San Carlo.

Esattamente un anno fa, mentre i giocatori della Juventus scendevano in campo a Cardiff per la Finale di Champions League, il Salotto di Torino, quella stessa piazza dove i fans bianconeri sono soliti festeggiare i trionfi della Signora, era pieno di persone.

Migliaia, pronte a seguire insieme davanti a un maxischermo la Finale dei bianconeri.

Poi, improvvisamente, una serata di calcio è diventata una notte di paura e lacrime. Una, fra i fans presenti, non è più tornata a casa: Erika Pioletti, 38 anni, se ne è andata qualche giorno dopo, il 15 giugno, dopo avere a lungo lottato per sopravvivere”.

ANCHE IL WEB RICORDA ERIKA:

Esattamente un anno fa ero lì, in #piazzasancarlo a #Torino. Uno dei momenti più brutti della mia vita. A me andó “bene”, ad altri purtroppo no. Per una partita di calcio. Non dimenticare. Mai. #3giugno pic.twitter.com/Nq0rvI6PQZ — Giovanni Paini (@GioPaini23) 3 giugno 2018

Dimenticare non si deve.

Dimenticare non si può.

A un anno dalla tragedia, da questa mattina una corona di fiori gialli e blu è esposta in #piazzaSanCarlo in memoria di Erika Pioletti. Erika, la sua famiglia e tutta la città, adesso, pretendono e meritano giustizia. pic.twitter.com/7nh4BYPYiE — Silvio Magliano (@SilvioMagliano) 3 giugno 2018

Un anno dopo troppi tasselli mancano ancora nel puzzle delle responsabilità. Un anno dopo non si può che pensare a chi è rimasta intrappolata in quel dannato incubo. D’amore non si muore, mai 🌹 #CiaoErika #PiazzaSanCarlo — Felice Lanzaro (@felicelanzaro) 3 giugno 2018