Piazza San Carlo un anno dopo, l’inchiesta è alla stretta finale

Sul maxischermo stavano scorrendo le immagini della finale di Champions League. La Juve aveva appena incassato il terzo gol dal Real Madrid quando uno dei ragazzi in quel momento mescolati in mezzo alla folla dei tifosi, assiepata in piazza San Carlo, decise che era arrivato il momento di usare lo spray urticante. Fra i supporter bianconeri era sceso il silenzio e continuare normalmente con gli scippi, “in una situazione diventata così tranquilla”, c’era “il rischio di essere scoperti”.

SI SCATENA LA BOLGIA INFERNALE

Erano le 22:12 del 3 giugno 2017. Quel po’ di confusione che voleva fare la banda di giovanissimi rapinatori si trasformò, nel giro di pochi minuti, in una bolgia infernale. Urla, spavento, persone in fuga su un tappeto tagliente di bottiglie rotte, una donna morta (l’ossolana Erika Pioletti), un’altra che rimarrà tetraplegica, più di 1.500 feriti. A distanza di un anno, mentre la magistratura si avvicina al momento di tirare le somme su cause e responsabilità, Torino ricorda la tragedia con una cerimonia ufficiale.

IL RICORDO DI ERIKA PIOLETTI

In piazza San Carlo sarà portato il gonfalone della Città in memoria di Erika Pioletti, la trentottenne di Domodossola che perse la vita dopo essere stata calpestata dalla folla in preda al panico. “Ci saremo anche noi della famiglia” spiega lo zio, Angelo Rossi. Non si potrà posare una lapide ufficiale perché non ci sono i tempi tecnici. Ma saranno deposte delle composizioni floreali. Forse nello stesso punto in cui per settimane, dopo quella sera del 3 giugno, i torinesi hanno portato fiori e lasciato messaggi di condoglianze.

TORINO NON HA ANCORA SUPERATO LO SHOCK

Torino, però, non ha superato lo shock. “Bisogna ancora metabolizzare e comprendere”, ammise il nuovo questore, Francesco Messina, quando si insediò per sostituire Angelo Sanna. Alle domande su che cosa ha scatenato il panico ha risposto, alcune settimane fa, la polizia con una serie di arresti: la banda dello spray al peperoncino, giovanissimi di origine magrebina – italiani di seconda generazione – cresciuti da famiglie perbene ma diventati scippatori per finanziare una vita di piccoli lussi o, più semplicemente, per vantarsi su Instagram.

GLI ACCERTAMENTI GIUDIZIARI

In piazza San Carlo erano in quattro. I loro amici hanno colpito in altre città italiane e persino europee. Adesso qualcuno è pentito. Ma c’è dell’altro. E sono le stesse carte dell’inchiesta a spiegarlo: “Se gli addetti alla sicurezza avessero predisposto misure adeguate, la rapina non avrebbe avuto l’esito infausto perché la moltitudine di individui avrebbe potuto allontanarsi con facilità”. E’ il secondo filone degli accertamenti giudiziari: qui fra gli indagati compaiono il predecessore di Messina, l’ex questore Angelo Sanna, la sindaca Chiara Appendino, il suo allora capo di gabinetto Paolo Giordana, il viceprefetto Roberto Dosio, i vertici di Turismo Torino (la partecipata del Comune che organizzò la manifestazione) e altri.

CHIUSE LE INDAGINI PRELIMINARI

I pubblici ministeri hanno chiuso le indagini preliminari e ora, dopo un’ultima tornata di interrogatori, decideranno se è il caso di procedere con le richieste di rinvio a giudizio. Una terza inchiesta si riferisce a Marisa Amato, rimasta tetraplegica, che quella sera non andò in piazza ma venne travolta dalla gente in fuga mentre passeggiava con il marito. Si cerca di capire se i medici che la presero in cura commisero degli errori. La quarta è legata alla proiezione “gemella” della finale di Champions nell’ex area industriale del Parco Dora: un evento che sembra stato organizzato senza rispettare le procedure.