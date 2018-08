Piazzale Paoli, ancora tutto fermo: «Questi cantieri non partono mai»

Dal 2013 il vasto piazzale tra le vie Rosario di Santa Fè, Asuncion e Pasquale Paoli ha assistito a ben quattro bandi di gara. Con risultati insoddisfacenti. In questi anni tutta la zona è rimasta una sorta di terra di nessuno: con la promessa di creare un parcheggio sotterraneo e risistemare la superficie con un giardino e un viale alberato. Promesse, appunto. E nulla è cambiato nemmeno nel corso degli ultimi mesi. L’area è uno sterrato, quando piove si allaga e quando non piove sono le polveri a creare non pochi problemi.

«Per noi – racconta un residente del quartiere Filadelfia – è una sorta di maledizione. Ormai non crediamo più a niente». Nel 2018 dovevano iniziare i lavori, attesi da decenni dai palazzoni che si affacciano sui piazzali. E invece tutto è stato spostato, almeno al 2019, come si è appreso anche in uno degli ultimi consigli circoscrizionali. Insomma non una buona notizia. La gara per l’assegnazione del diritto di superficie del sottosuolo per la realizzazione di una struttura privata interrata ha, infatti, avuto un piccolo imprevisto, poiché non c’è stata la stipula della convenzione tra la città e l’aggiudicatario della gara.