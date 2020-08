Piazze, giochi, giardini: 22 progetti in campo per rilanciare Vallette

Un nuovo look per pavimentazione, case Atc e anagrafe Giusta: «Restituiamo ai giovani l’orgoglio delle loro radici»

Le Vallette rappresentano sia il passato che il futuro nei progetti di riqualificazione urbana legate alle periferie. Infatti, oltre agli interventi già avviati e conclusi all’interno del progetto Axto, è in arrivo sul quartiere un milione e mezzo attraverso interventi oculati e studiati con il territorio. Dal cuore, piazza Montale, fino al suo asse principale, viale dei Mughetti con i nuovi attraversamenti pedonali. Con quei palazzoni di 10 piani intervallati da circoscritti spazi verdi, che quel borgo l’hanno visto nascere.

Ventidue le azioni messe in atto sul campo sociale, culturale, economico e con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici. Si partirà, come sempre chiedono i cittadini, dalla manutenzione straordinaria del plateatico e degli edifici che si affacciano su piazza Montale. Luoghi cardine dove potrà sostare il Bibliobus, trovare spazio le iniziative sociali e culturali che saranno sostenute sia da bandi che dalle nuove possibilità offerte dalle “Zone Franche”, diventare luogo di musica e spettacoli come il parco Vallette, offrire opportunità e servizi ai giovani.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI