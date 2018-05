Pic-nic nei prati e abusivismo: «Sgomberate quelle roulotte»

A Mirafiori la presenza di gruppi di nomadi sta diventando un problema sempre più serio. E dopo i casi di via Onorato Vigliani, strada del Portone e corso Cosenza – senza dimenticare gli arcinoti campi sul Sangone e in corso Tazzoli – ora è spuntato un nuovo accampamento in via Roveda, proprio di fronte alla parrocchia San Luca. Da qualche mese, infatti, due roulotte e un furgoncino hanno preso possesso dell’area parcheggio all’angolo con via Negarville, per la “gioia” degli abitanti della zona.

Già, perché le famigliole nomadi non si limiterebbero a bivaccare indisturbate nello spiazzo con i loro bambini al seguito, ma pare che ne combinino un po’ di tutti i colori in giro, almeno a sentire i residenti. Dai bisogni corporali espletati con nonchalance lungo i marciapiedi, ai lavaggi di capelli e piatti alla vicina fontanella dove i ragazzini vanno ad abbeverarsi, fino alle occhiatacce e alle battute nei confronti delle ragazze che passano di lì. Ma c’è di più.

Approfittando delle belle giornate, i nomadi hanno anche pensato di allestire dei pic-nic improvvisati nel giardino intitolato ad Emilio Pugno, sempre molto frequentato dagli anziani e da mamme e papà con i loro figli. E qualcuno ha anche notato, da un po’ di tempo, un aumento per così dire “anomalo” dei furti, sia ai danni delle vetture in sosta che negli appartamenti circostanti. Va da sé che gli abitanti non ne possono davvero più e ora chiedono a gran voce uno sgombero immediato degli abusivi.

«Possibile – lamenta Laura, una residente – che nessuno si sia accorto della loro presenza? Quotidianamente transitano in zona vigili urbani, polizia e carabinieri, ma quelli restano sempre dove sono». A dire il vero le forze dell’ordine ben conoscono la situazione, come conferma anche la circoscrizione Due. «Più volte sono state fatte segnalazioni alla municipale affinché si occupi del problema», spiega il vicepresidente, Alessandro Nucera. E in effetti i civich, allertati da mail e chiamate dei cittadini, si sono recati diverse volte sul posto per le opportune verifiche. Ma senza un effettivo provvedimento sarà dura sgomberare gli zingari. Un po’ come accade, del resto, in molti altri quartieri della città.