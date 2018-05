Pic-nic selvaggio al Boschetto: è caccia ai vandali nei video

NICHELINO Il sindaco: «Esaminiamo le immagini per trovare i colpevoli»

Ancora vandali in azione nel parco del Boschetto. Nuove orde di maleducati nel fine settimana hanno preso d’assalto il polmone verde di Nichelino, seminando ovunque piatti e bicchieri sporchi, ma anche materiali vari e addirittura alcuni rifiuti ingombranti. Una situazione che fa “eco” a quanto accaduto la scorsa Pasquetta, quando ignoti avevano devastato il parco accendendo addirittura dei fuochi a terra, e che pare non riuscire a trovare soluzione.

In questi giorni di ponte, infatti, il sindaco Giampiero Tolardo aveva revocato temporaneamente l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’area pic nic e delle griglie del parco. Una decisione presa per permettere a tutti i nichelinesi di godere di questi giorni di festa e che, il 25 aprile, aveva anche ottenuto buoni risultati. La giornata si era svolta senza particolari problematiche, anche grazie alla supervisione delle guardie ecologiche impegnate nella sorveglianza.

Poi, nuovamente, il disastro in barba anche al codice di comportamento stilato dal comune e distribuito ai fruitori del parco. E ora sono molti i cittadini a chiedere misure drastiche invitando l’amministrazione ad applicare nuove restrizioni e a multare pesantemente chi viene sorpreso a sporcare. Intanto il primo cittadino, chiamato in causa anche tramite Facebook, ha fatto sapere che in settimana verranno esaminate le immagini registrate dall’unica telecamera del parco, con la speranza di poter dare un volto a chi deliberatamente sta continuando a perpetrare gli atti vandalici.

Problema, quest’ultimo molto sentito in città: dal furto di gomme ai vetri delle auto spaccati sino ai ripetuti furti nelle scuole, la città pare essere in preda a un progressivo imbarbarimento e in questi giorni dovrebbero essere incrementati i controlli da parte delle forze dell’ordine