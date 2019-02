Picchiata, violentata e legata con un guinzaglio dal compagno: 40enne condannato a 8 anni

La ragazza fu punita per aver comprato della droga pagando i pusher con una prestazione sessuale

Successe nel 2016 in una stanza di un albergo a ore del quartiere Barriera di Milano.

Picchiò, seviziò e legò con un guinzaglio la sua compagna per infliggerle una punizione: per questo motivo il tribunale di Torino ha condannato a 8 anni di carcere un 40enne italiano. Successe nel 2016 in una stanza di un albergo a ore del quartiere Barriera di Milano.

La parte lesa è una giovane donna di origine slovacca, tossicomane, punita per aver comprato della droga pagando i pusher con una prestazione sessuale.

I difensori del 40enne, gli avvocati Wilmer Perga e Diogene Franzoso, avevano respinto ogni accusa e, in merito all’utilizzo del guinzaglio, avevano sostenuto che si trattava di una pratica sessuale consenziente, di un gioco erotico.