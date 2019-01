Picchiata, violentata e legata con un guinzaglio: il pm chiede 9 anni per l’ex compagno

Picchiata, violentata e legata mani e piedi con un guinzaglio: questa, secondo l’accusa, fu la punizione cui fu sottoposta una giovane donna di origine slovacca, tossicomane, per avere acquistato della droga pagando i pusher con una prestazione sessuale.

L’EX COMPAGNO SOTTO ACCUSA

L’autore del gesto è il suo ex compagno, un italiano di 40 anni che ora è sotto processo in tribunale a Torino: per lui il pm Marco Sanini ha chiesto 9 anni e 4 mesi di reclusione.

L’EPISODIO IN UN ALBERGO A ORE

L’episodio, che sarebbe avvenuto nel capoluogo piemontese in un albergo a ore, risale al 2016. La ragazza non si è costituita parte civile ed è tornata in Slovacchia. I difensori dell’imputato, avvocati Wilmer Perga e Diogene Franzoso, respingono ogni accusa e, in merito all’utilizzo del guinzaglio, affermano che si trattava di una pratica sessuale consenziente.