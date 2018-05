Picchiate e stuprate anche se incinte, crescono i casi di violenze di gruppo

Al centro Svs l’80% di chi ha chiesto aiuto ha subito abusi sessuali, il 13% maltrattamenti in gravidanza, il 7% sono migranti finite nella tratta

IL RAPPORTO Aumentano gli accessi al centro per donne molestate dell’ospedale Sant’Anna

Ionela era nata in Romania e aveva solo 14 anni quando ha bussato per la prima volta al centro Svs dell’ospedale Sant’Anna, una “casa” speciale di Torino che da 15 anni cura l’anima e il corpo delle donne che subiscono violenza sessuale e maltrattamenti in gravidanza.

Ionela, come la ricorda oggi l’ostetrica Paola Annetta, «portava sul volto e sul corpo», come una pesante croce, «i segni di una violenza efferata e inaccettabile, mentre nel suo grembo stava crescendo il frutto di un orrore dalla quale, finalmente, era riuscita a fuggire trovando il coraggio di chiedere aiuto».

Ionela è uno dei 1.580 casi che i medici del centro contro la violenza sessuale della Città della Salute e della Scienza hanno visto con i loro occhi e curato amabilmente con le mani e le parole. Una media di oltre 100 donne all’anno, anche se i numeri, da quel 1° maggio 2003 al 30 aprile 2018, sono stati un crescendo dopo l’altro.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI