Picchiato in casa da tre malviventi sotto gli occhi dei genitori. Forse regolamento di conti

I criminali sono entrati in casa da una porta finestra lasciata aperta. Dopo essersi scagliati contro la vittima, alla presenza della madre e del padre di 66 e 70 anni, sono fuggiti senza rubare nulla

Tre persone, a volto coperto e armate di pistola, hanno fatto irruzione, la scorsa notte a Nichelino, nell’abitazione di una coppia di anziani e hanno aggredito il figlio di 37 anni. L’uomo si è rifiutato di andare all’ospedale ed è stato medicato sul posto dai medici del 118.

SI INDAGA SUI MOTIVI DELL’AGGRESSIONE

I malviventi, che secondo una prima ricostruzione sono entrati in casa da una porta finestra lasciata aperta, dopo essersi scagliati contro la vittima, alla presenza della madre e del padre di 66 e 70 anni, sono fuggiti senza rubare nulla e sono ora ricercati dai carabinieri chiamati a fare luce sui motivi dell’aggressione.

FORSE REGOLAMENTO DI CONTI?

C’è anche il regolamento di conti tra le ipotesi al vaglio dei militari. Già noto alle forze dell’ordine, ha precedenti per stalking, lesioni e spaccio di droga. Gli inquirenti sospettano che si sia trattato di una spedizione punitiva. Anche il padre della vittima, 70 anni, ha dei precedenti, che risalgono a trent’anni fa, per tentato omicidio volontario, rapina e truffa. La madre, 66enne, in casa al momento dell’aggressione con il marito e il figlio, è incensurata