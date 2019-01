Picchiò rifugiato sudanese: condannato a 5 mesi per razzismo

Aveva prima importunato e poi aggredito un rifugiato sudanese sul sagrato di una chiesa, la parrocchia Ascensione del Signore, che si è costituita parte civile nel processo, e per questo è stato condannato a cinque mesi di carcere dal tribunale di Torino, che ha riconosciuto anche l’aggravante dell’odio razziale.

Destinatario del provvedimento un cittadino italiano di 55 anni che, ubriaco, si era reso protagonista di insulti, minacce e infine di percosse a un ospite della parrocchia, “reo” di avergli risposto che non aveva denaro da offrirgli a una sua richiesta di elemosina.

All’aggressione, peraltro, si unì un altro italiano che non è stato mai rintracciato e che sguinzagliò il suo cane contro il rifugiato. L’arresto del 55enne è avvenuto a opera dei carabinieri, non senza difficoltà, all’interno del centro culturale Cascina Roccafranca, dove il sudanese si era rifugiato.

Non è andata a buon fine la richiesta dell’imputato di svolgere lavori in parrocchia a titolo di riparazione: alla chiesa andrà il risarcimento simbolico di un euro. Quanto alla vittima dell’aggressione, ha ottenuto il diritto a chiedere un indennizzo in sede civile.