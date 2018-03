Piccola Caffetteria – Una storia centenaria che prosegue all’insegna della qualità

Una latteria storica, con una vita centenaria, trasformata anche in un bar con tanto di dehors: è questa la ricetta vincente della Piccola Caffetteria di via san Donato 23/d a Torino che da una ventina d’anni è nelle mani di Cristina Gulinelli. Nessuna rivoluzione ma solo una naturale evoluzione: così accanto alla vendita di latte e formaggi, che prosegue anche oggi, il locale è diventato un punto d’incontro. Per tutto il giorno propone gelato artigianale, fatto a mano e con materie prime di altissima qualità – «non usiamo bustine e prodotti semi-preparati nemmeno per la cioccolata» – (sottolinea con orgoglio la proprietaria), panna fresca e crêpes sia dolci che salate, panini, piadine, all’ora di pranzo anche primi, tutti preparati espressi.

La Piccola Caffetteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario 7.30-19.30.

Contatti: 328.4776376.