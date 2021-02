Piccole furberie

Al disordine si fa l’abitudine, ma con questa il suo livello cresce. La prima volta che lasci le scarpe sul pianerottolo ti dà fastidio vederle lì per terra mentre passi, poi pian piano non le noti più. Ne metti altre, e quando il condominio protesta fai la faccia stupita. È il meccanismo che sta alla base del disturbo mentale detto “dell’accumulatore seriale”. Quello che riempie la casa di cianfrusaglie poco a poco, finché sono montagne, ma a lui sembrano normali. È che a forza di far finta di niente ti abitui, e la soglia della reazione si sposta più in là. Un piccolo esempio (del tutto marginale, lo so, rispetto al degrado generale dell’ordine e della pulizia nella città) sono le “paline” che deturpano i viali con la scusa delle fiere. Oggi col Covid le fiere sono sospese, ma sicuramente quelle paline ve le ricordate. Per legge possono metterle solo gli espositori settoriali della fiera e solo durante la stessa, ma chi le ordina, anche se opera in un settore diverso, affitta una bacheca all’interno dell’expo. Così facendo diventa ufficialmente espositore e può piantare centinaia di paline fitte fitte, che restano lì ben oltre la fine della fiera, in barba alle regole. Un altro trucco pubblicitario è quello delle impalcature per lavori che durano anni, o addirittura non si fanno mai. Lo scopo, infatti, è solo quello di coprirle con enormi cartelloni. La gente nemmeno s’infastidisce, e se glie lo fai notare, risponde “ma cosa stai a guardare il megaposter, con quel che rubano al governo…”. E così tutto va avanti, anzi, peggiora. Nell’indiffeurbirenza. Come capita nelle strade, dove cicca chiama lattina, che attira cartaccia, cui s’aggiunge rottame, che giustifica erbaccia…

